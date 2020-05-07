Mercedes и КамАЗ столкнулись на мосту в Волгограде

За рулем иномарки сидел 23-летний молодой человек, который вез компанию знакомых. Машина выезжала со стороны улицы Ангарская. Водитель не справился с управлением и врезался в грузовик.

В салоне иномарки сидели две девушки и молодой человек, все они умерли еще до приезда «скорой». Водителя Mercedes доставили в ближайшее медучреждение, он находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. По предварительным данным, водитель Mercedes не соблюдал безопасную дистанцию.