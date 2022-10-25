Появилось видео со смертельной аварией с Mercedes-Benz Sprinter в Подмосковье | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 14:58 Появилось видео со смертельной аварией с Mercedes-Benz Sprinter в Подмосковье Прокуратура показала на видео смертельное ДТП с Mercedes-Benz Sprinter в Подмосковье

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После гибели 16-летней девушки в ДТП на остановке в деревне Дроздово возбудили уголовное дело. Следователи ходатайствовали о передаче материалов из органов полиции в следственный отдел по городу Видное, сообщили в региональном ГСУ СК РФ. Прокуратура Подмосковья опубликовала видео с моментом аварии.

Авария произошла утром 25 октября. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел с проезжей части и опрокинулся на остановку. В этот момент на ней стояла 16-летняя девушка. Она погибла на месте происшествия,

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В прокуратуре Московской области сообщили, что держат на контроле выяснение всех обстоятельств смертельного ДТП. По предварительной информации, водитель Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, поэтому допустил выезд с дороги.

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На место происшествия выезжал исполняющий обязанности видновского городского прокурора Александр Соломаткин, добавили в прокуратуре.