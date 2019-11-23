Мэр Тулуна попал в серьезное ДТП

«Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии», — сказал источник агентства.

В Единой дежурной диспетчерской службе администрации городского округа Тулуна сайту kp.ru подтвердили гибель жены Кариха Ларисы. В то же время там сказали, что сам мэр не пострадал.

Путин в шутку предложил назначить Мутко главой затопленного Тулуна Подробнее

По данным Пятого канала, автомобиль мэра занесло под лесовоз.

Кариху 52 года. Он родился в Приморском крае. Окончил автомеханический факультет Иркутского политехнического института. В Тулун переехал в 1992 году. Работал в Тулунском пассажирском автотранспортном предприятии главным механиком, а потом его руководителем. В городских властях — с 2004 года. В 2010 году избран мэром Тулуна. Карих женат, у него двое детей.