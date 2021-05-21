Мэр Таганрога объяснил, почему неизвестно число погибших при ЧП в коллекторе

Число погибших в результате ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области пока неизвестно из-за затопления колодца. Об этом мэр Таганрога Андрей Лисицкий сообщил ТАСС.

«Количество погибших пока сказать не могу», — признался глава администрации.

Лисицкий пояснил, что точных данных о жертвах пока нет в том числе потому, что колодец остается затопленным.

В СМИ появлялась противоречивая информация о количестве погибших. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщил, что при ЧП в коллекторе погибли семь человек, еще двое пострадали. В сообщении РЕН ТВ говорилось о двух жертвах и семерых пострадавших. Радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на местные власти сообщила, что после ЧП спасатели ищут двоих рабочих, а пятеро попали в больницу.

Газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что два человека погибли из-за отравления метаном. Еще пятерых пострадавших от отравления доставили в Таганрогскую больницу скорой медицинской помощи. По предварительным данным, из них двое находятся в тяжелом состоянии.