Мэр Рыбинска попал в ДТП на личном авто

Мэр Рыбинска Денис Добряков попал в дорожную аварию. Градоначальник в четверг утром врезался на своем Lexus GX460 в ВАЗ-2110. Водителю и пассажиру отечественной легковушки пришлось вызывать скорую. О произошедшем ДТП сообщили на сайте рыбинской администрации.

Авария произошла около 08:45 в четверг на участке трассы Мышкин — Рыбинск в Мышкинском районе Ярославской области, недалеко от деревни Охотино. Добряков ехал за рулем Lexus GX460 и столкнулся с ВАЗ-2110. Градоначальник тут же вызвал скорую, двух пострадавших забрали в больницу. У них зафиксировали травмы средней тяжести. Сам мэр в порядке, он отделался ушибами. Добряков находился в машине один.

Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. Оба автомобиля получили повреждения, особенно сильно смяло «десятку», как можно заметить на кадрах.

Источник фото: «ВКонтакте», сообщество «Это случилось в Рыбинске»

В мэрии Рыбинска также отметили, что авария произошла в условиях плохой видимости и дождя.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.