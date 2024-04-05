Происшествия 05 апреля 2024, 22:26 Мэр Оренбурга призвал жителей эвакуироваться из-за подъема воды в реке Freepik

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Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей эвакуироваться в связи с подъемом уровня воды в реке Урал. Ситуацию в городе он назвал критической. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров!» — предупредил он.

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По словам градоначальника, в зоне риска район Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Заречный, Пристанционный, Солнечный, Подмаячный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева.

«А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес», — написал Салмин.

Он предупредил, что электро- и газоснабжение в этих регионах отключат. Жителям нужно взять ценные вещи, отправиться к родственникам или в пункты временного размещения. Сейчас подтоплено более 300 домовладений и 750 участков.

Ранее МЧС России опубликовали кадры с эвакуации. На них один из сотрудников стучится в двери домов и просит хозяев покинуть помещение. Мужчина держал в руках мегафон и обращался к жителям населенного пункта с просьбой эвакуироваться из домов.