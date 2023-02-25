Происшествия 25 февраля 2023, 12:55 Мэр Можги подал в отставку после крупной коммунальной аварии в городе Мэр удмуртского города Можга Трофимов сложил полномочия после крупной коммунальной аварии Можга сегодня / Telegram

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Одиннадцать тысяч жителей города Можга в Удмуртии в середине января в мороз остались без тепла. Это стало причиной отставки мэра города Михаила Трофимова с 25 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Удмуртии.

«Глава Можги Михаил Трофимов принял решение о сложении полномочий по собственному желанию. Последним рабочим днем на посту градоначальника станет 25 февраля», — сообщили агентству в правительстве региона.

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Там добавили, что обязанности главы города до проведения конкурса будет нести первый заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальной политике Эрик Уразов.

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Коммунальная авария в Можге произошла в начале года. Тогда в 79 многоквартирных домах и 12 социальных объектах остановилось теплоснабжение, отключилась электроэнергия из-за нагрузки сети, поскольку жители начали массово подключать обогреватели. Всего пострадали 11 тысяч человек.

Как отмечает агентство, социальные службы подготовили пункты временного размещения только после восстановления теплоснабжения в домах. Люди потребовали отставки руководства города.

Ранее коммунальщики города Воскресенск в Подмосковье оперативно устранили аварию, произошедшую в результате прорыва водопровода. В тот день временно отключили теплоснабжение в 57 домах. Пока службы проводили ремонт, жителям привозили питьевую воду в машинах.