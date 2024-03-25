Происшествия 25 марта 2024, 21:35 Мэр Москвы доложил о работе медиков в первые минуты теракта в Crocus City Hall Собянин: первая машина скорой помощи прибыла к Crocus City Hall за 4 минуты РИА «Новости»

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Первая машина скорой была у Crocus City Hall уже через четыре минуты после вызова. Медики отвезли 94 человек в 14 больниц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании, принимаемым после теракта.

«У нас было много крайне тяжелых. Мы ни одного не потеряли. Из 12 крайне тяжелых перевели в другую категорию почти половина. Есть надежда, что все выживут. 18 человек уже выписали», — сказал он.

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Собянин отметил, что от Москвы всего работало по линии скорой помощи 44 машины. По его словам, столичные врачи не потеряли ни одного из пострадавших в Crocus City Hall в крайне тяжелом состоянии.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 139 человек.