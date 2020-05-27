    27 мая 2020, 01:49

    Мэр Магаса после ДТП попал в больницу

    Арина Гудилова

    Глава Магаса Руслан Арсамаков попал в автомобильную аварию. Сейчас ингушский чиновник находится в больнице.
    Мэр Магаса после ДТП попал в больницу

    Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, машина мэра попала в ДТП сегодня ночью. Детали еще неизвестны.

    «По информации, которая на текущий момент проверяется, причиной инцидента мог стать наезд на сооружение моста. Арсамаков получил травмы», — рассказал собеседник.

    Он добавил, что сейчас чиновнику оказывается медицинская помощь.

    Согласно данным РИА «Новостей», служебный автомобиль Арсамакова попал в аварию при въезде в Магас. Уточняется, что машина вылетела в кювет с моста. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Они выясняют обстоятельства произошедшего.