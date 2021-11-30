Мэр Ялты Янина Павленко заявила о затонувшем из-за шторма судне

В Ялте во время шторма затонуло судно «Славия», еще четыре сорвало с якорной стоянки. Из-за непогоды пострадали четыре человека, повреждения получили 10 автомобилей.

Ситуацию в крымском городе описала в Telegram глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Пострадали 10 автомобилей, а также пять судов — одно затонуло („Славия“), четыре сорвались с якоря», — уточнила она.

От электроэнергии отключены 125 абонентов, ветер повалил 15 деревьев. В результате их падения травмы получили три человека, которых госпитализировали. В травмпункт обратился пострадавший от сорванной ветром антенны.

Сильный ветер, напомнила «Газета.ru», не позволил порядка 200 судам перейти Керченский пролив. Ураган в Крым пришел со стороны Турции, вызвав перебои с электричеством. Непогода будет только усиливаться.