30 марта 2023, 23:25
Мэр Харькова подтвердил сообщения о «прилетах» по городу
Мэр Харькова Терехов: зафиксировано шесть прилетов по городу
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести прилетах по городу. В своем Telegram-канале он подтвердил ранее распространенную информацию о взрывах.
«На данный момент зафиксировано шесть прилетов по Харькову», — написал Терехов.
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Информация о жертвах и разрушениях уточняется, отметил градоначальник. Воздушная тревога была объявлена 30 марта на севере Украины. Сирены звучали в Киевской, Черниговской, Сумской областях. Позже воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях.
Согласно данным официального портала по уведомлению населения, изначально сигнал об опасности ударов с воздуха прозвучал только в нескольких регионах страны.
На днях мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов раздались на территории города и области. Почти сразу же после этого на место выехали экстренные службы.
Украина
Харьков
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