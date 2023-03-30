Происшествия 30 марта 2023, 23:25 Мэр Харькова подтвердил сообщения о «прилетах» по городу Мэр Харькова Терехов: зафиксировано шесть прилетов по городу РИА «Новости»

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести прилетах по городу. В своем Telegram-канале он подтвердил ранее распространенную информацию о взрывах.

«На данный момент зафиксировано шесть прилетов по Харькову», — написал Терехов.

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Информация о жертвах и разрушениях уточняется, отметил градоначальник. Воздушная тревога была объявлена 30 марта на севере Украины. Сирены звучали в Киевской, Черниговской, Сумской областях. Позже воздушную тревогу объявили в Харьковской и Полтавской областях.

Согласно данным официального портала по уведомлению населения, изначально сигнал об опасности ударов с воздуха прозвучал только в нескольких регионах страны.

На днях мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что несколько взрывов раздались на территории города и области. Почти сразу же после этого на место выехали экстренные службы.