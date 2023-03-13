Происшествия 13 марта 2023, 05:58 Мэр Донецка заявил о целенаправленном обстреле ремонтников со стороны ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ целенаправленно обстреливают инфраструктуру и ремонтников РИА «Новости»

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Украинские боевики целенаправленно обстреливают инфраструктуру Донецка и ремонтные бригады, не позволяя восстанавливать объекты. Об этом РИА «Новости» рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

«В том же Петровском районе осуществляется подвоз воды. Но люди, к огромному сожалению, остаются без тепла, без воды, даже по графику, без электроэнергии, потому что украинская армия бьет целенаправленно по объектам инфраструктуры», — сообщил агентству Кулемзин.

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Он напомнил об обстреле ВСУ экипажа скорой помощи 23 февраля, когда погибли четыре медработника и 10 спасателей получили ранения. В Сети появились кадры с украинского БПЛА, из которых понятно, что оператор видел, по кому ведется огонь.

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«Все видели недавние кадры [удара] по скорой помощи, где погибли четверо сотрудников… В этих адских условиях Петровский район живет и работает», — отметил мэр города.

Кулемзин заявил, что с 2014 года накоплена большая база информации об ударах ВСУ по ремонтникам и спасателям. Это многолетняя статистика, имеются свидетельства и видеозаписи, добавил мэр Донецка.