Мэр Благовещенска соберет экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже

«Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города», — говорится в сообщении. Глава города Валентина Калита незамедлительно выехала на место стрельбы.

Названа предположительная причина стрельбы в колледже Благовещенска Подробнее

Утром 14 ноября студент строительного колледжа Благовещенска открыл огонь в учебном заведении. О начавшейся стрельбе наряду ДПС ГИБДД, который дежурил неподалеку, сообщил подбежавший молодой человек. Полицейские зашли в здание и на втором этаже увидели человека с ружьем. Он начал стрелять в сторону стражей порядка. Сотрудники ГИБДД открыли ответный огонь.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека — один из студентов и сам стрелок. Три человека получили ранения. Об их состоянии информации пока нет. По версии полиции, причиной инцидента мог стать конфликт между сверстниками. В колледже сейчас работает оперативно-следственная группа.