  • Мэр Благовещенска соберет экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже

    14 ноября 2019, 07:37

    Андрей Иванов

    Городская управа Благовещенска собирает экстренную комиссию по безопасности в образовательных учреждениях города после стрельбы в колледже. Об этом сообщила пресс-служба мэрии на своей странице в Instagram.
    Мэр Благовещенска соберет экстренную комиссию из-за стрельбы в колледже

    «Мэр Благовещенска собирает внеочередное совещание членов комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по усилению безопасности в образовательных и других социальных учреждениях города», — говорится в сообщении. Глава города Валентина Калита незамедлительно выехала на место стрельбы.

    Названа предположительная причина стрельбы в колледже Благовещенска

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    Утром 14 ноября студент строительного колледжа Благовещенска открыл огонь в учебном заведении. О начавшейся стрельбе наряду ДПС ГИБДД, который дежурил неподалеку, сообщил подбежавший молодой человек. Полицейские зашли в здание и на втором этаже увидели человека с ружьем. Он начал стрелять в сторону стражей порядка. Сотрудники ГИБДД открыли ответный огонь.

    По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека — один из студентов и сам стрелок. Три человека получили ранения. Об их состоянии информации пока нет. По версии полиции, причиной инцидента мог стать конфликт между сверстниками. В колледже сейчас работает оперативно-следственная группа.