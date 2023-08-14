Происшествия 14 августа 2023, 12:42 Мэр Белгорода сообщил о состоянии пострадавшей при атаке беспилотника девочки Мэр Белгорода: пострадавшая при атаке дрона девочка получает помощь врачей Мэр Белгорода Валентин Демидов/Telegram / Telegram

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Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил данные о пострадавшей из-за беспилотника 10-летней девочке. Ребенок в момент атаки БПЛА гулял около дома, уточнил чиновник в своем Telegram-канале.

По данным Демидова, родители самостоятельно отвезли дочь в детскую областную больницу. Девочка находится в удовлетворительном состоянии и получает необходимую помощь врачей.

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«Слежу за ситуацией. Семье — выдержки. Всю необходимую поддержку окажем», — подчеркнул мэр города.

Отдельное внимание он обратил на проведение ремонтных работ в доме. К четвергу, 17 августа, в здании заменят остекление. Пока оконные проемы временно затянули пленкой. К концу недели восстановят керамогранит на фасаде.

«С завтрашнего дня к работе приступает автоэксперт-оценщик», — добавил Демидов.

По уточненной информации, в доме пострадали окна пяти квартир, посекло фасад. Повреждения получили 16 автомобилей, несколько кондиционеров и один хозяйственный объект.

После обследования многоэтажки специалисты пришли к выводу, что техническому состоянию дома ничто не угрожает.

«Ознакомим жителей с актом, который составляют эксперты», — заключил мэр Белгорода.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 13 августа около 17:43 в результате атаки БПЛА произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с седьмого по 13-й этаж дома № 9, корпус 1.