Происшествия 05 января 2024, 02:07 Мэр Белгорода показал последствия обстрела города со стороны ВСУ Мэр Демидов: в Белгороде повреждены 30 машин и 130 стекол РИА «Новости»

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В Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повреждены более 30 автомобилей, разбито около 130 окон. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«К этому часу известно о повреждениях различной степени более 30 автомобилей, около 130 оконных стекол в квартирах домов на улицах Почтовая и Макаренко», — написал он.

По словам Демидова, оперативные службы сейчас закрывают тепловой контур в поврежденных домах по временной схеме. С утра специалисты из управ обойдут все пострадавшие квартиры, зафиксируют повреждения и составят акты. Мэр пообещал, что жильцам этих квартир власти окажут всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. У них осколочные ранения предплечья и голени. Пострадавших доставили в городскую больницу № 2, им оказывают необходимую помощь.

Министерство обороны России сообщило, что ПВО сбило над Белгородской областью 10 ракет системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».