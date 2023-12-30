Происшествия 30 декабря 2023, 23:08 Мэр Белгорода Демидов отменил все праздничные мероприятия РИА «Новости»

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В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.

«Все праздничные мероприятия в городе официально отменены», — написал градоначальник.

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Демидов также сообщил, что в городе работают строительные бригады, они устраняют последствия атаки ВСУ.

Украинские боевики атаковали Белгород 30 декабря. Они выпустили по городу два запрещенных кассетных боеприпаса и чешские реактивные снаряды РСЗО Vampire. Российские системы ПВО перехватили большую часть ракет, сообщили в Минобороны России. По городу попали несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет.