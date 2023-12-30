30 декабря 2023, 23:08
Мэр Белгорода Демидов отменил все праздничные мероприятия
В Белгороде отменили все праздничные мероприятия. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.
«Все праздничные мероприятия в городе официально отменены», — написал градоначальник.
Реклама
Демидов также сообщил, что в городе работают строительные бригады, они устраняют последствия атаки ВСУ.
Украинские боевики атаковали Белгород 30 декабря. Они выпустили по городу два запрещенных кассетных боеприпаса и чешские реактивные снаряды РСЗО Vampire. Российские системы ПВО перехватили большую часть ракет, сообщили в Минобороны России. По городу попали несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет.
Ракеты
ВСУ
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
ПВО
Реклама
Реклама