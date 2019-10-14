  • Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

    14 октября 2019, 13:32

    Александра Ломейко

    В автомобильной аварии погиб глава хакасского Абакана Николай Булакин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
    Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

    ДТП произошло в Красноярском крае, в районе Минусинска — возле деревни Топольки. Подробности случившегося не приводятся.

    Машина Булакина, уточнило издание «Хакасия Информ», вылетела с трассы. Глава администрации Абакана получил тяжелые травмы и скончался.

    Предварительно установлено, что за рулем мэру стало плохо — у него случился сердечный приступ. В автомобиле Булакин был один.

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    Свои соболезнования Абакану уже выразил глава Хакасии Валентин Коновалов, пожелав «мужества и сил родным и близким» градоначальника.

    Николай Булакин возглавил хакасский город в 1995 году. На должность мэра его переизбирали пять раз, вплоть до 2018 года. У 66-летнего политика остались жена и двое детей.