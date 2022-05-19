«Меня унижали публично». Учительница из Петербурга объяснила, почему потребовала от школьника встать на колено

Учителя биологии из петербургской школы № 233 Елену Стому оскорбил ученик. Она потребовала от него извиниться и встать на колено. Стома рассказала «360» о произошедшем.

Видео с конфликтом учительницы и школьника широко распространилось в Сети. Его обсуждали в соцсетях и СМИ. Стома сказала, что не ожидала такой «популярности».

«Я стала популярной. Тихая, скромная была учительница. И вдруг под старость лет такая популярность ко мне пришла», — поделилась она.

Однако узнаваемость не обрадовала женщину. Она призналась, что к произошедшему относится «отвратительно».

«Я не считаю себя виновной в чем-либо. И подписываюсь под каждым своим словом. Меня унижали публично», — сказала Стома.

Школьник несколько раз задал ей уточняющий вопрос. Он спросил Стому, кто она такая.

«Он сказал мне: „А вы кто такая? Вы кто такая?“ Я ответила, что я его учитель с пятого класса», — описала ситуацию женщина.

Защитить учителя некому

По ее словам, конфликт возник из-за оценки школьника по недавней проверочной работе. Она понизила годовую успеваемость ученика. При этом школьник не всегда получал отличные оценки.

«На самом деле это был не отличник. Это парень, который наглый, который циник. Он сам говорил, что наглость — второе счастье. И что он с этим живет и будет жить», — описала Стома.

Женщина отметила, что у нее не было ни единого конфликта за все 10 лет работы. При этом у нее нет должной защиты от подобных выходок со стороны учеников.

«Каждый переживает тихонечко. Защитить учителя некому. Я не видела эти кадры с конфликтом. И я не хочу их смотреть, потому что я не чувствую себя виноватой ни в чем», — сказала она.

Не унижение, а воспитание

После конфликта учительница подала заявление на увольнение.

«В этот день же я написала заявление, и в этот же день мне его подписали. В этот же день я осталась безработной. Да, я переживаю. Да, мне это неприятно. Мне это очень-очень тяжело», — поделилась женщина.

Стома сказала, что оскорбивший ее ученик не сможет искренне извиниться и исправиться. Она подчеркнула, что ее обидчик — циничный ребенок, который считает подобное поведение нормальным. Поэтому она потребовала встать на колено для извинений. Свой шаг она назвала «воспитательным моментом», на который она пошла на эмоциях.

«Это не унижение. Это такой воспитательный момент. Если ему родители не сказали, что женщин нельзя унижать… Человека нельзя, а женщину нельзя тем более. И учителя тем более нельзя унижать в квадрате», — сказала она.