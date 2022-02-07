«Меня не бьют». Пропавшая стюардесса из России о своем местонахождении в Турции

Пропавшую в Турции стюардессу из Воронежа по имени Татьяна могли продать в сексуальное рабство. По другой версии россиянка начала заниматься проституцией, сообщила программа «Прямой эфир».

По данным сестры пропавшей стюардессы, на протяжении нескольких лет она работает в турецком кафе и таким образом пытается накопить деньги на квартиру в Воронеже. По словам родственников Татьяны, работу девушке предложил ее турецкий знакомый. С осени 2021 года она почти не общается с семьей и не может дать внятного ответа о местонахождении. Во время одного из разговоров стюардесса заявила, что находится в тюрьме для иностранцев.

«Трубку берут такие же, как я — подозреваемые. Я не могу говорить, нам запрещают, телефон прослушивают. Они мне запретят потом вообще разговаривать. Меня не бьют, это не сексуальное рабство», — заявила она.

По версии турецкого знакомого стюардессы, она оказалась в тюрьме якобы из-за кражи автомобиля в пьяном виде. Однако родственники россиянки поставили под сомнение данное заявление, так как девушка не умеет водить. Другие друзья Татьяны, которых она завела после переезда, сообщили, что она по собственной воле занимается проституцией.