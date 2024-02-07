Эксклюзив 07 февраля 2024, 15:01 «Меня чуть не убило». Глыба льда рухнула на жительницу Нефтекамска Огромная глыба льда чуть не убила 95-летнюю пенсионерку в Нефтекамске Телеканал «360»

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В Нефтекамске 95-летнюю пенсионерку чуть не убило глыбой, которая упала с крыши. Дочь пострадавшей женщины Алевтина рассказала «360», что эта ситуация — не первый подобный случай.

В Сети разлетелся ролик, на котором запечатлено происшествие. Момент ЧП попал на камеру домофона. Пенсионерка сидела на лавочке возле подъезда. Мимо нее прошел молодой человек. Затем с крыши девятиэтажного дома прямо на место, где сидела пожилая женщина, рухнула огромная глыба снега и льда. Пенсионерка чудом выжила. Удар был настолько мощным, что лавочка сломалась пополам.

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«Меня чуть не убило, я не могу подняться одна», — обратилась пенсионерка к парню.

Молодой человек подошел к женщине и помог ей встать. Пострадавшая еле поднялась с лавочки.

Дочь пенсионерки Алевтина призналась, что ее мать находится в шоковом состоянии. Она отметила, что бережно относится к своей родительнице и ухаживает за ней.

Она в шоке. Это происшествие могло убить ее. Я с ней ношусь как с вазой хрустальной. Я к ней бережно отношусь, а тут на тебе — нечищеная крыша! Ей чуть-чуть влево или вправо голову — ее бы разрубило. Алевтина дочь пострадавшей 95-летней женщины

Сама Алевтина в момент ЧП находилась в музее. Когда она подошла к дому, сразу заметила испорченную скамейку, на которой сидела ее мать. В подъезде женщина увидела доски от лавочки. Уже придя домой, она узнала о случившемся.

«Она не помнит, как ее подняли», — рассказала Алевтина о состоянии своей матери.

Получила ли пожилая женщина травмы, ее дочь не сообщила. Алевтина отметила, что это не первая ситуация с падением глыбы льда. Однажды снег упал на машину местного жителя. Мужчине пришлось отстаивать свои права в суде. Другому соседу упавший с крыши снег повредил капот.

«Также у нашего соседа капот машины повредило, также глыба упала. Ну уже сколько можно?» — задалась вопросом Алевтина.

Она уточнила, что обращалась в жилищные инспекции с просьбой увеличить размеры палисадника по нормативам. Тогда, по ее словам, лавочки будут стоять дальше от самого дома.

Женщина призналась, что сама теперь боится ходить мимо дома. Делом, как уточнила она, уже занялась местная прокуратура.