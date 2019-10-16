Менеджер Rammstein устроил драку в Петербурге и назвал себя русским мужиком
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«Мы выходили с корабля, со съемок. Там никакого охранника не было. Я увидел там такую простенькую цепочку, открыл ее, чтобы выпустить людей, гостей. В этот момент появился охранник, начал орать», — рассказал Рейбанд РЕН ТВ.
По его словам, он пытался объяснить охраннику, что совершенно не имел понятия о специальных правилах выхода пассажиров на берег. Несмотря на пояснения менеджера, сотрудник службы безопасности начал нецензурно выражаться и оскорблять своего оппонента. После этого Рейбанд ударил его.
«Любой российский человек, считающий себя мужиком, поступил бы так же. Я повернулся, потому что никому не позволяю посылать себя», — пояснил менеджер Rammstein.
Инцидент произошел на прогулочном корабле рядом с Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге.