23 марта 2020, 18:16
Менеджер банка в Башкирии сядет в тюрьму за кражу почти 22 миллионов рублей
43-летняя женщина, работающая в Сбербанке Башкирии менеджером, отправится в тюрьму на три с половиной года из-за похищения 21,7 миллиона рублей. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.
Сообщается, что подозреваемая с 2009 года по февраль 2019-го брала в долг у своих знакомых, обещая взамен помощь в покупке ценных бумаг и акций на выгодных условиях. А также предлагала взять кредиты и передать средства ей для размещения якобы под более высокие проценты. Полученные средства она тратила на себя.
В результате махинаций она похитила 21,7 миллиона рублей. Женщина обманула 24 человека.
Против нее возбудили уголовное дело. Суд вынес приговор — три с половиной года колонии общего режима.