Менеджер банка в Башкирии сядет в тюрьму за кражу почти 22 миллионов рублей

Сообщается, что подозреваемая с 2009 года по февраль 2019-го брала в долг у своих знакомых, обещая взамен помощь в покупке ценных бумаг и акций на выгодных условиях. А также предлагала взять кредиты и передать средства ей для размещения якобы под более высокие проценты. Полученные средства она тратила на себя.

В результате махинаций она похитила 21,7 миллиона рублей. Женщина обманула 24 человека.

Против нее возбудили уголовное дело. Суд вынес приговор — три с половиной года колонии общего режима.