Происшествия 15 августа 2023, 20:37 Мемориал в память о погибших организовали на месте взорвавшейся АЗС в Махачкале Жители Махачкалы принесли цветы и игрушки на место взорвавшейся АЗС

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На месте разрушенной взрывом заправки в Махачкале появился мемориал. Жители начали приносить туда цветы и игрушки в память от 35 погибших, среди которых — двое детей. К акции присоединились и чиновники. Видео с места опубликовала пресс-служба Министерства молодежи Дагестана в своем Telegram-канале.

На месте собрались волонтеры, которые разбирали завалы, сотрудники экстренных и специальных служб, а также неравнодушные жители. Все они возложили цветы к табличке с изображением зажженной свечи и подписью «Скорбим».

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До этого на месте взрыва работали следователи, которые выдвинули в качестве предварительной версии причины происшествия нарушение хранения горючих удобрений.

Криминалисты напомнили, что пожар начался на территории автомобильного сервиса, где, по предварительным данным, находился склад с химикатами. Когда огонь добрался до помещения, прогремел взрыв, приведший к гибели 35 человек и разрушению автозаправочной станции.

По последним данным, ранения получили более 100 человек, из которых 64 проходят лечение в больницах. Врачи приняли решение об эвакуации 17 пострадавших в состоянии средней и тяжелой степени для продолжения лечения в медицинских учреждениях Москвы.