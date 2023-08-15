Происшествия 15 августа 2023, 11:51 Меликов высоко оценил работу МЧС при взрыве в Махачкале Глава Дагестана Меликов заявил о героизме сотрудников МЧС при ЧП в Махачкале

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Спасатели и пожарные при ликвидации последствий ЧП в Махачкале проявили героизм. Об этом на оперативном совещании заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Конечно, самой высокой оценки заслуживает работа нашего МЧС. Спасибо лично главе Нариману Махмудовичу Казимагамедову, который в средствах индивидуальной защиты выходил на самые опасные участки, организовал работу оперативных штабов, пожарных и спасателей. Большое спасибо», — сказал он.

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Глава региона отметил, что всех участвующих в ликвидации последствий взрыва спасателей необходимо поощрить.

«Сейчас не к месту про это говорить, но люди проявили героизм при спасении граждан. После окончания работ по ликвидации ситуации необходимо подготовить предложения по поощрению личного состава. Возьмите этот вопрос под свой контроль», — добавил Меликов.

Также он отметил работу всех медиков и врачей, которые оперативно оказывали помощь пострадавшим.

«Да, у нас есть погибшие. Но спасти их было невозможно. Остальные остались живы благодаря работе МЧС и медицинских бригад. Все главврачи и весь персонал медицинских учреждений сработал на высокую оценку», — добавил глава республики.

Взрыв произошел на автозаправке в пригороде Махачкалы вечером 14 августа. По предварительной версии, на станции техобслуживания начался пожар, а затем огонь перекинулся на АЗС.

Согласно последней официальной информации от МЧС Дагестана, жертвами ЧП стали 35 человек.