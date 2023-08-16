Происшествия 16 августа 2023, 13:16 Меликов доложил Путину о взрыве на АЗС в Махачкале Путин предложил Меликову поддержку федерального уровня после взрыва в Махачкале РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин предложил помощь Дагестану после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов, его слова привел ТАСС.

«Владимир Владимирович предложил воспользоваться мерами поддержки, а также поинтересовался, какая нам нужна помощь с федеральной точки зрения», — сказал он.

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Меликов добавил в Telegram-канале, что ощутил поддержку от коллег из самых разных регионов страны.

«Федеральные органы власти выразили дагестанцам самую надежную поддержку. Слова поддержки передали Михаил Мишустин, Александр Новак, Валентина Матвиенко, Юрий Чайка, духовные лидеры. Все они готовы поддержать республику и выслушать наши проблемы», — добавил он.

Взрыв на АЗС в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа. По последней официальной информации, в результате ЧП погибли 35 человек, еще более 100 получили ранения.

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали порядка 400 домов и зданий.