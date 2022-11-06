06 ноября 2022, 18:20
Механика автосервиса придавило колесом в Москве — источник
Источник «360»: в Москве механика придавило колесом во время работы в автосевисе
В Москве 30-летнего механика, менявшего колесо в автосервисе, придавило им. Машину сорвало с домкрата, рассказал «360» собственный источник.
По данным собеседника канала, все случилось в ЖК «Пресня Сити» по адресу улица Ходынская, 2. На момент вызова медиков мужчина был без сознания. Из-под колеса его вызволили очевидцы происшествия. Сейчас механика осматривают врачи.
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Информация уточняется.
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