Эксклюзив 06 ноября 2022, 18:20 Механика автосервиса придавило колесом в Москве — источник Источник «360»: в Москве механика придавило колесом во время работы в автосевисе

Читать 360tv в

В Москве 30-летнего механика, менявшего колесо в автосервисе, придавило им. Машину сорвало с домкрата, рассказал «360» собственный источник.

По данным собеседника канала, все случилось в ЖК «Пресня Сити» по адресу улица Ходынская, 2. На момент вызова медиков мужчина был без сознания. Из-под колеса его вызволили очевидцы происшествия. Сейчас механика осматривают врачи.

Реклама

Информация уточняется.

Реклама