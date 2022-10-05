«Мегаполис»: молодой человек на самокате попал под машину в Санкт-Петербурге | 360°

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«Мегаполис»: молодой человек на самокате попал под машину в Санкт-Петербурге

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Машина сбила самокатчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Мегаполис» со ссылкой на очевидца.

По данным ИА «Невские новости», молодой человек не спеша ехал по пешеходному переходу с неработающим светофором. Водитель перед столкновением даже не сбросил скорость.

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«Я в зеркало видел, как машина несется, показал ему поворотником, что там пешеходы. Был бы пешеход, а не самокатчик, было бы то же самое», — рассказал очевидец.

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После аварии молодой человек смог самостоятельно подняться. Мужчина, который находился за рулем автомобиля, вышел к нему, чтобы убедиться, что пострадавший в порядке.

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