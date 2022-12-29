Происшествия 29 декабря 2022, 11:12 «Мега Химки» вновь откроют для посетителей 29 декабря Представители «Мега»: филиал ТЦ в Химках откроют 29 декабря РИА «Новости»

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Двери пострадавшего от пожара ТЦ «Мега Химки» вновь откроются для посетителей с 29 декабря. Об этом сообщили на сайте компании.

«Мы провели все необходимые проверки и убедились, что „Мега“ полностью безопасна для посещения», сообщили представители компании.

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Они отметили, что внутренняя детская площадка, некоторые магазины и парковка под зданием пока будут оставаться вне зоны доступа. По их словам, сейчас идут работы по подготовке этих пространств к открытию для посещения

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Ранее этот филиал закрывали для посетителей. Это произошло после пожара в одной из торговых точек — в магазине OBI. Он произошел рано утром 9 декабря. Тогда пламя охватило около 18 тысяч квадратных метров. По данным оперативных служб, причиной возгорания стали сварочные работы.

Ущерб от пожара уже в первые часы оценивали в сумму около 30 миллиардов рублей. Ряд экспертов сообщал, что это было одно из самых крупных возгораний такого типа.