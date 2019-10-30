Медведя застрелили на торговой базе в Чите

Дикого зверя заметили на территории базы на улице Вокзальной около 05:00 по местному времени в среду, 30 октября. О разгуливающем хищнике в полицию сообщил сторож.

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На базу выехали сотрудники правоохранительных органов. Медведя решили застрелить, поскольку он представлял опасность.

Позже на место происшествия вызвали сотрудников ветеринарной службы.

Всего в лесах Забайкалья около трех тысяч бурых медведей. У населенных пунктов они зачастую появляются осенью, выходя к людям в поисках пищи.

Этот зверь не успел причинить никому вреда. Зато в Карелии цирковой медведь напал на дрессировщика прямо на представлении. Он повалил мужчину на пол и обхватил лапами. Сильно человек не пострадал только благодаря тому, что косолапый был в наморднике.