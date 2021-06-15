Медведя заметили на улицах Подмосковья

Недавно на улицах Подмосковья заметили медведя. Специалисты считают, что он сбежал из частного зверинца, написал сайт kp.ru.

Сообщения о медведе поступали от жителей Мытищ. Животное ищут уже больше недели. При этом от владельцев зверя сигналов так и не поступало — скорее всего, потому что те прекрасно знают, что держать такое животное у себя дома незаконно. Специалисты считают, что зверь ушел в лес. Но если это действительно медведь, которого кто-то держал у себя дома — он не сможет добывать пропитание и рано или поздно выйдет к людям.

К сожалению, этот случай — далеко не единственный.

«Это все человеческое разгильдяйство и снобизм. Многие, заводя хищника или опасную змею, уверены, что справятся. А потом выясняется, что за животным нужно ежедневно ухаживать, кормить его. У нас в центре уже несколько лет живет львица, которую когда-то подарили одному олигарху, не буду называть его фамилию. Он поначалу обрадовался, что у него целый лев теперь жить будет. Но скоро понял, что хищник не ест бутерброды с сыром и другую пищу со стола», — рассказал директор Центра передержки диких животных «Простар-Плюс» Виталий Ратнер.

Закон «Об ответственном обращении с животными» вышел еще в 2018 году. В том числе этот закон запрещает содержать диких животных в домашних условиях. Однако пока работает он плохо. А страдают в итоге и животные, и люди.

«Регламентировать некоторые сферы, связанные с животными, невозможно. Нужно просто запрещать их. А современный закон говорит, что диких животных нельзя держать в домах, но если они куплены до 2020 года, то можно. В конце 90-х должен был быть закон, который бы пресек индустрию незаконного разведения диких животных. Но его не приняли, он так и пролежал на полке. Сейчас нужно создавать приюты для конфискованных диких животных. Этого не делают. Но рано или поздно их содержание запретят. А куда денем зверей?» — комментирует руководитель центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова.