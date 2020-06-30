Медведя приговорили к смертной казни за нападение на туристов в Италии

Инцидент произошел на прошлой неделе на севере Италии, во время прогулки на отца с сыном внезапно напал медведь. Он укусил за ногу 28-летнего Кристиан, после этого его 59-летний отец Фабио Миссерони попытался наброситься на животное сзади и отогнать его. В итоге дезориентированный медведь отступил, и туристам удалось скрыться.

Власти страны приговорили животное к смертной казни и сейчас ведут на него охоту.