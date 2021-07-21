Медведица напала на жителя Тувы

В Туве медведица напала на местного жителя в Тоджинском районе. В этот момент он шел на чабанскую стоянку.

«Бригадой санитарной авиации Республиканского центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф был экстренно эвакуирован пациент на воздушном транспорте из Тоджинской ЦКБ, который пострадал после нападения медведицы по дороге на чабанскую стоянку», — процитировало РИА «Новости» Республиканский центр скорой медицинской помощи.

Мужчину госпитализировали в Республиканскую больницу № 1. У него диагностировали повреждение черепа.

Специалист по безопасности человека в природной среде, эксперта по выживанию и охотника Михаил Ярин поделился с «360» советами о том, как вести себя при нападении медведя. Например, он сказал, что у этого животного слабое зрение. Так что при встрече с ним лучше не двигаться, пока не станет понятно, что медведь вас заметил. В последнем случае стоит попробовать отпугнуть животное с помощью голоса.