Эксклюзив 12 июля 2023, 19:47 Медведица Машка прожила с хозяйкой в подмосковной деревне более 10 лет до нападения Житель Подмосковья рассказал, что у хозяйки убитой медведицы Машки было много животных

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Медведица Машка напала на собственную хозяйку в элитной подмосковной деревне Большое Сареево. Хищница выгнала женщину из дома, та помчалась за помощью в ресторан. Медведицу пришлось застрелить. Местный житель рассказал в беседе с «360», что раньше у хозяйки Машки было много животных.

«Когда-то давно у нее были разные животные, но как обстоят дела на сегодняшний день — не в курсе. Я думал, что и медведицы уже нет, потому что когда хозяйка взяла ее к себе, та уже была в возрасте», — поделился он.

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Сколько хищник провел в питомцах, мужчина точно не помнит, но уверен, что более 10 лет. Подробностей происшествия собеседник издания не знает, читал в новостных пабликах, что медведица гоняла хозяйку по дому. Жительницу, державшую у себя лесного зверя, он назвал адекватной.

«Вполне нормальная женщина», — сказал собеседник.

Проблем с животными у нее раньше не было, никто не сбегал.

«Ничего плохого я не слышал», — добавил мужчина.

В распоряжении «360» оказались кадры клетки, где жила медведица. На записи видно, что огромный вольер стоял на участке, рядом с домом. Местные жители рассказали, что видели 11 июля возле двора хозяйки Машки две полицейские и пожарную машину.

Раньше никаких проблем с животным не было. Но в этот раз женщина плохо закрыла клетку, и Маша выбежала. На место прибыли правоохранители, сотрудники Росгвардии и профессиональный охотник с тепловизором, всеядную застрелили.