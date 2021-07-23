Медведи устроили погром в Забайкальском национальном парке

Директор бурятского ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин попросил туристов не выбрасывать в мусорные баки остатки продуктов питания во время экскурсии по Забайкальскому национальному парку. Все дело в том, что запах еды привлекает медведей. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com.

Медведи устраивают в парке погром. Они крушат мусорные баки и достают оттуда остатки еды. Весь остальной мусор звери раскидывают по округе. Овдин посоветовал туристам сжигать мусор или уносить его с собой в пакетах. Количество медведей в «Подлеморье» растет. Хищники перестают опасаться людей и периодически выходят в туристические места.