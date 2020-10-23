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    23 октября 2020, 13:26

    Медведи три раза за сутки напали на японцев

    Алена Макаренко

    Медведь напал на пожилую женщину в городе Оно префектуры Фукуи в Японии. Это уже третье нападение за сутки. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на агентство Киодо.
    Медведи три раза за сутки напали на японцев

    По данным местной полиции, хищник накинулся на 70-летнюю женщину в саду ее дома. Медведь нанес своей жертве незначительные травмы. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, а судьба медведя не известна.

    Ранее в пятницу, 23 октября, другой хищник напал на работника около депо станции Цуруга в префектуре Фукуи, мужчина получил царапины шеи и плеч. После этого медведь набросился на сотрудника на путях. Он спрятался за стройматериалами и повредил мужчине ногу. Позже врачи диагностировали перелом. Медведя, рост которого составил около полутора метров, убили члены местного общества охотников.