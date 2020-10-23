Медведи три раза за сутки напали на японцев

По данным местной полиции, хищник накинулся на 70-летнюю женщину в саду ее дома. Медведь нанес своей жертве незначительные травмы. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает, а судьба медведя не известна.

Ранее в пятницу, 23 октября, другой хищник напал на работника около депо станции Цуруга в префектуре Фукуи, мужчина получил царапины шеи и плеч. После этого медведь набросился на сотрудника на путях. Он спрятался за стройматериалами и повредил мужчине ногу. Позже врачи диагностировали перелом. Медведя, рост которого составил около полутора метров, убили члены местного общества охотников.