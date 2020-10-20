Медведь зашел в крупный торговый центр японского города

Уточняется, что дикое животное появилось в здании, после чего бесследно пропало. Специалисты пытались найти его по камерам наблюдения и при помощи дрона с установленной на нем камерой, сообщил сайт «Дни.ру».

ТЦ пришлось оцепить. Местных жителей попросили быть предельно осторожными.