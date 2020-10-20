20 октября 2020, 13:37
Медведь зашел в крупный торговый центр японского города
Медведь стал посетителем крупного торгового центра в городе Каге в префектуре Исикава региона Тюбу на японском острове Хонсю, информирует Life.
Уточняется, что дикое животное появилось в здании, после чего бесследно пропало. Специалисты пытались найти его по камерам наблюдения и при помощи дрона с установленной на нем камерой, сообщил сайт «Дни.ру».
ТЦ пришлось оцепить. Местных жителей попросили быть предельно осторожными.