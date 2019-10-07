Медведь загрыз 50-летнюю жительницу Забайкалья

Женщина погибла в лесу Забайкалья после встречи с медведем. Дикое животное набросилось на свою жертву, оторвав ей руку. На месте работает следственная группа.

Жертвой хищника стала 50-летняя жительница Хилокского района, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на единую диспетчерскую службу.

Тело погибшей с рваными ранами головы и туловища обнаружили в минувшее воскресенье недалеко от села Тэрэпхэн. У нее также отсутствовала правая рука.

Факт нападения медведя на женщину подтвердили и в районной администрации.

В пресс-службе СК РФ по Забайкальскому краю уточнили, что женщину нашли мертвой в 200 метрах от села. В лес она ушла два дня назад. Повреждения на теле погибшей характерны для нападения животных.

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«По данному факту <…> проводится доследственная проверка», — уточнили в ведомстве.

Для установления причин смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи уже опросили жителей села.

После выяснения всех обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение.

Нынешний год в Забайкалье неурожайный на грибы, ягоды и орехи. Из-за этого случаи выхода медведей к населенным пунктам участились.