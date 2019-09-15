Медведь задрал польского туриста в Армении

Медведь распугал детей на западе Москвы Подробнее

Медведь напал на польских туристов, когда они поднимались на гору Арагац. Это произошло 14 сентября около 14:30 по местному времени (13:30 мск). Гражданка Польши Марго Ж. позвонила по телефону экстренной службы и сообщила, что ей и ее спутнику требуется помощь. Медики вылетели на вертолете, который был предоставлен министерством здравоохранения.

«В 17:15 по местному времени (16:15 мск) врачи зафиксировали смерть пострадавшего (Петр Б., 1986 года рождения, гражданин Польши)», — сообщили в пресс-службе.

Похожий случай произошел несколько дней назад в Тюменской области. 55-летний мужчина собирал ягоды неподалеку от озера Кривое. Родственники обратились в полицию, когда 9 сентября не смогли ему дозвониться. Тело мужчины с рваными ранами обнаружили в Уватском районе. По предварительной версии, гибель наступила в результате нападения медведя.