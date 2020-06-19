Медведь задрал дачницу на Сахалине на глазах у соседей

На Сахалине медведь напал на пожилую женщину прямо на ее даче. Пенсионерка от полученных ран скончалась. Дикое животное застрелили лесники.

Нападение произошло 18 июня в дачном поселке «Железнодорожник» в Холмском районе, недалеко от железнодорожной станции «Николайчук». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на диспетчерскую службу.

По одной из версий, люди слышали крики о помощи. На дачах в основном живут пожилые, оружия у них нет, поэтому никто не вмешался.

По другой, на крик женщины прибежали шедшие на станцию. Он шумели и пытались заставить медведя бросить жертву. Тот пошел на людей, а затем опять схватил пенсионерку и утащил в лес.

«Не смогли ее отбить. И шума не испугался», — рассказали очевидцы. Спасти дачницу не удалось. Она скончалась от полученных травм.

В район выехали полицейские, спасатели и сотрудники Холмского лесничества. Хищнику устроили засаду и в итоге застрелили. Напавший на пенсионерку медведь оказался молодым — ему не больше трех-четырех лет. Местные жители уверяют, что животное прикармливали еще с 2019 года. Людей он не боялся.

После нападения, сообщили в пресс-службе регионального правительства, в лесничествах Сахалинской области проверят близлежащие леса на наличие опасных медведей. Таких особей будут отстреливать.