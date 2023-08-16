Происшествия 16 августа 2023, 14:16 Медведь ворвался ночью в дом к пожилой американке и ранил ее CBS News: забравшийся ночью в дом медведь поцарапал 82-летнюю женщину в Колорадо Unsplash

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Медведь влез ночью в дом к 82-летней жительнице Колорадо и ранил женщину. Об этом сообщил канал CBS News со ссылкой на Комиссию по паркам и дикой природе штата (CPW).

По словам пострадавшей, в ночь на 11 августа она проснулась от грохота и рычания собаки. Американка открыла дверь в прихожую, и на нее прыгнул маленький медведь.

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Женщина оттолкнула дикого зверя и закрыла дверь, но животное успело поцарапать ей ноги. Затем хищник заметался по комнате, залез на полку и выбрался из дома, порвав сетку на открытом окне.

«Сотрудники CPW делают все возможное, чтобы найти этого медведя. К счастью, пострадавшая получила только очень незначительные царапины», — сообщил региональный менеджер Комиссии по паркам и дикой природе Колорадо Майк Браун.

CPW описала ворвавшегося в дом хищника как маленького медведя цвета корицы. Специалисты предположили, что на пожилую американку напал детеныш или годовалый зверь.

Комиссия по паркам и дикой природе Колорадо классифицирует любого медведя, причинившего вред человеку, как опасного. После поимки таких животных усыпляют.

Ранее россиянин спасся от преследовавших его диких медведей в Мурманской области. Мужчина громко кричал, чтобы отпугнуть хищников.