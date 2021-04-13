Медведь в Благовещенске едва не растерзал работника торговой базы. Видео

В Благовещенске медведь набросился на пожилого работника, когда тот пришел покормить его. Животное ухватилось за куртку и потащило мужчину в клетку.

Работник подошел к клетке слишком близко и пытался накормить животное из рук хлебом на торговой базе. В этот момент медведь схватил мужчину за куртку и потащил к себе в клетку. Другие работники успели оттащить пенсионера от клетки. В зубах у животного остался только кусок синей рабочей куртки.

Прокуратура Амурской олбасти начала проверку по поводу инцидента. Надзорное ведомство сейчас выясняет обстоятельства случившегося.

В конце марта в Нижневартовске жители сняли на видео, как по городу гуляет медведь. Позже оказалось, что животное принадлежит хозяину гостиницы «Европа». После того, как медведя поймали, он отказался от животного. В МВД сообщили, что усыплять медведя не будут, а передадут новым хозяевам.

Ранее стало известно, что глава крестьянского хозяйства Сергей Рогожин забрал двух гималайских медведей у родных стрелка из Новых Вешек. Он поселит животных в парке «Епифаново подворье».