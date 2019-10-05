Медведь убил экс-депутата в Якутии

Медведь напал на бывшего депутата государственного собрания Якутии Александра Крылова. Мужчина отправился на охоту, которая закончилась для него смертью от лап зверя. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

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«Информация, распространяемая в соцсетях, к сожалению, подтвердилась. Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор», — цитирует Водовозова РИА «Новости».

Сообщения о гибели экс-депутата появились в соцсетях утром 5 октября. Инцидент произошел в Оймяконе, где Крылов вместе с компанией охотился в лесу. Медведь выскочил на людей в тот момент, когда бывший парламентарий ехал на квадроцикле недалеко от села Томтор.

Крылов выстрелил в дикого зверя и подошел к нему посмотреть. Рядом оказался еще один медведь, который напал на мужчину и задрал до смерти.