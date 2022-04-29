Медведь разбил машину американки ради блеска для губ

Жительница Колорадо чуть не лишилась машины из-за блеска для губ. Медведь разодрал салон, чтобы добраться до упаковки, рассказала «Газета.ru».

Американка припарковала автомобиль рядом с лесополосой и ушла. В салоне остался ее блеск для губ. Под солнцем бутылек нагрелся, стал блестеть и приятно пахнуть. Это-то и привлекло живущего в лесу медведя.

Зверь разбил дверь, порвал обивку салона, разворотил кресло, оторвал солнцезащитный козырек и оставил много других повреждений, а потом ушел. Женщина вызвала полицию, чтобы все зафиксировать. Теперь ей предстоит выложить крупную сумму за ремонт.