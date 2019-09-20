Медведь растерзал мужчину на Сахалине

На мужчину в Сахалинской области напал медведь. От полученных ранений местный житель по пути в больницу скончался. Все произошло днем 19 сентября.

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«Потерпевшего, он еще был жив, с тяжелыми ранами вечером обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании „Петросах“», — рассказал «Интерфаксу» сотрудник местной полиции.

Погибший был сотрудником рыболовецкого стана в Смирныховском районе острова. Стан находится рядом с заводом.

Мужчина жил в селе Быково в Долинском районе Сахалина. При каких обстоятельствах произошла встреча хищника и человека, неизвестно. Представитель Минлесхоза региона отметил, что на месте происшествия работают сотрудники местного лесничества.

Медведь уже не в первый раз в этом году напал на человека на Сахалине. Как сообщили в местном лесничестве, аналогичный случай произошел в конце июня. Тогда хищник напал на рыбака на реке Даги в Ногликском районе острова.

Мужчина, заметив зверя, пытался залезть на дерево. Но медведь стянул жертву вниз и повредил ему ногу. Тем не менее рыбак все же смог добежать до реки и уплыть от животного.