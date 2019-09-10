Медведь распугал детей на западе Москвы

На детской площадке в Тропарево-Никулино появился медведь. Играющие дети кинусь врассыпную и закричали. Оказалось, опасности не было.

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На площадке во дворе дома № 26 корпус 4 по улице Академика Анохина появился медведь. Жильцы дома в панике стали звонить в МЧС. Татьяна Шевчук, одна из тех, кто был очевидцем инцидента, рассказала, что медведь был ненастоящим.

«Там взрослый дядя решил разыграть детей, ходил в ростовой кукле медведя. За счет того, что уже темно, непонятно было. У меня муж просто испугался, говорит: „Там вообще медведь ходит“. Дети там визжат „Ааааа, медведь!“. Все нормально, просто пошутили. Конечно, глупая ситуация. Я немножко тоже [удивилась]: „Как медведь? Не может быть!“. Мы спустились, посмотрели, я уже была на связи со 112. Говорю: „Извините, отбой, это кто-то пошутил“. Просто когда мы шли напрямую к нему, мужчина снимает голову медведя и говорит „Все нормально“», — пояснила Татьяна.

А вот в некоторых регионах России вполне реальные медведи стали чаще навещать жилые зоны. Чаще всего это происходит в Сибири и на Дальнем Востоке. В Центральной России нередки столкновения жителей с дикими лисами и енотовидными собаками.

В начале сентября под Кандалакшей в Мурманской области медведь перебрался через забор в садовом товариществе и стал поглощать созревшую клубнику. Дачники стали кричать, стучать по ведру разными предметами, но животное не реагировало. Тот убежал лишь тогда, когда хозяин грядок кинул в мишку чем-то тяжелым.

9 сентября молодой медведь появился на территории аэропорта в Магнитогорске. Очевидцы сняли видео, где животное бежит по направлению к ограждениям. Медведь скрылся от преследовавшего его автомобиля в ближайшей лесополосе.