Медведь помешал работе кладбища в Комсомольске-на-Амуре

Городское кладбище Комсомольска-на-Амуре вновь закрыли. Причина заключается в том, что на его территорию пришел медведь. Об этом сообщило ИА НСН.

Власти города посоветовали жителям временно не посещать территорию кладбища. При этом аналогичное происшествие происходит в городе не впервые. Медведи приходят на кладбище каждый год, так как оно находится недалеко от леса. Животные портят могилы и надгробия, а также раскапывают могилы. При этом живых людей незванные гости также не боятся.