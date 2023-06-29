29 июня 2023, 15:47
Медведь напугал жителей Троицкого округа Москвы
Очевидцы сообщили о медведе, направляющемся к парку в Троицком округе Москвы
Дикое животное заметили в Троицком административном округе столицы. Свидетели вызвали сотрудников полиции. Об этом сообщил источник «360».
В экстренные службы поступил вызов от жителей Троицкого округа Москвы о медведе, который через лес идет в сторону деревни Яковлевское.
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Очевидцы также сообщают, что животное может выйти в парк. На место вызвали сотрудников департамента природопользования.
Ранее спасатель Александр Гофштейн заявил, что нападение медведей в Магадане вызвал близкий контакт с человеком.
Животные
Москва 2023
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