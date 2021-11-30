Медведь напал на женщину в приморском городе Артем

Бурый медведь оказался на улицах крупного города Артем в Приморском крае и напал там на женщину. Пострадавшая от лап хищника выжила, ее доставили в больницу с рваными ранами. Однако жителей города просят не выходить на улицу без крайней необходимости до тех пор, пока животное не будет поймано.

В администрации Артемовского городского округа сообщили, что на поимку животного брошены силы полиции и центра «Тигр». «В районе улиц Сереневая, Механизаторов и Солнечной замечен медведь. По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости», — говорится в сообщении.

Городские власти обратились к местным жителям с просьбой: если кто-то заметит зверя на улице, сразу обратиться к спасателям по единому номеру 112. Как отметило «РИА Новости», своевременное обращение поможет вовремя отловить животное и сберечь горожан от возможных нападений.

Ранее в Красноярском крае, где нападения медведей случаются не так редко, нашли охотника, который 20 дней ждал помощи. Он ставил капканы, когда едва не стал жертвой хищника. Мужчина оставил записку с просьбой оказать ему помощь, а сам отправился в свою охотничью избу. В итоге мужчину обнаружили в его лесном жилище, где не было связи и возможности позвать на помощь.