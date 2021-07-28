facebook_pixel
    28 июля 2021, 05:08

    Медведь напал на туристов из Москвы в красноярском парке «Ергаки»

    Екатерина Шамина

    На территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае медведь напал на группу туристов. Погиб один человек.

    Медведь напал на туристов из Москвы в красноярском парке «Ергаки»

    Четыре туриста совершали категорийный поход. Медведь на них напал в районе девяти озер хребта Араданский. Об этом сообщили в администрации парка.

    Это уже второй случай с начала летнего сезона. В конце июня медведь напал на туристическую группу и убил подростка. После второго случая администрация парка обратилась в Министерство экологии и регионального природопользования Красноярского края, к главам районов, где расположен «Ергаки», с предложением о закрытии территории природного парка для посещения, либо ограничения территории для занятия пешеходным туризмом до 1 ноября.

    Администрация парка обратилась к самим туристам с просьбой отложить поездку «Ергаки» до принятия решения о его закрытии.