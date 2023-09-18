Происшествия 18 сентября 2023, 18:25 Медведь напал на мужчину в Красноярском крае Появилось видео эвакуации жителя Красноярского края, на которого напал медведь

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Медведь напал на жителя Ермаковского района Красноярского края, собиравшего кедровые орехи возле реки Малый Тепсель. Спасатели эвакуировали раненого на вертолете. Пресс-служба МЧС России поделилась кадрами транспортировки.

На место вылетели сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8. Пострадавшего доставили в Абакан и уже передали врачам. Подробностей о его состоянии нет. Судя по видео, при мужчине не было документов.

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Ранее, 1 сентября, стало известно, что медведь убил сторожа в Приморском крае, под Дальнегорском. Зверя нашли и застрелили.

За несколько дней до этого жителей Приморья напугал другой медведь с застрявшим на голове бидоном. Его заметили в селе Барабаш у дороги. Он пробежал вдоль дороги и напугал местных жителей. Позже стало известно, что животное нашли и также застрелили.