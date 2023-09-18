18 сентября 2023, 18:25
Медведь напал на мужчину в Красноярском крае
Появилось видео эвакуации жителя Красноярского края, на которого напал медведь
Медведь напал на жителя Ермаковского района Красноярского края, собиравшего кедровые орехи возле реки Малый Тепсель. Спасатели эвакуировали раненого на вертолете. Пресс-служба МЧС России поделилась кадрами транспортировки.
На место вылетели сотрудники Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8. Пострадавшего доставили в Абакан и уже передали врачам. Подробностей о его состоянии нет. Судя по видео, при мужчине не было документов.
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Ранее, 1 сентября, стало известно, что медведь убил сторожа в Приморском крае, под Дальнегорском. Зверя нашли и застрелили.
За несколько дней до этого жителей Приморья напугал другой медведь с застрявшим на голове бидоном. Его заметили в селе Барабаш у дороги. Он пробежал вдоль дороги и напугал местных жителей. Позже стало известно, что животное нашли и также застрелили.
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